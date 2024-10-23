Минобороны РФ потребовало взыскать с разработчика снарядов более 29 млн рублей

Министерство обороны России подало три иска на сумму более 29 миллионов рублей к Научно-исследовательскому машиностроительному институту (НИМИ) имени В. В. Бахирева, который разрабатывает снаряды и артиллерию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Арбитражного суда Москвы.

«В суд поступили три иска на общую сумму 29 миллионов 330 тысячи рублей к АО „Научно-исследовательский машиностроительный институт им. В. В. Бахирева“. Истцом по всем трем искам является Минобороны РФ», — уточняется в публикации.

При этом не раскрывается суть иска. Однако, как отметил источник агентства, часть из них может быть связана с неудовлетворительным проведением работ по модернизации вооружений для нужд армии России.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-заместителю министра обороны Тимуру Иванову предъявили новое обвинение — два эпизода растраты в особо крупном размере. Следственные действия уже завершены.