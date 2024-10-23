«Тратить не можем»: на Украине решили отложить начало отопительного сезона

Сейчас энергоресурсы в Незалежной буквально на вес золота.

На Украине решили отложить начало отопительного сезона, чтобы сэкономить газ. Об этом рассказал заместитель председателя киевской городской администрации (КГВ) Петр Пантелеев на брифинге в военном медиацентре Украины.

По его словам, сейчас энергоресурсы в стране буквально на вес золота, поэтому говорить о подаче тепла в ближайшие недели точно не приходится.

«Тратить газ на воздух мы не можем. Нам надо, чтобы того запаса газа, который есть, хватило нам, имеется в виду Киеву и всей Украине, именно тогда, когда будет на улице очень холодно — это январь, февраль», — цитирует Пантелеева Telegram-канал центра.

Сейчас на Украине отапливаются только социальные учреждения, например, школы и больницы. Для этого руководители органов сами подавали заявки в ресурсоснабжающие организации.

Решение о начале отопительного сезона власти Незалежной будут принимать в конце октября или начале ноября.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему хранилища газа на Украине не готовы к отопительному сезону.