Новые риски: хранилища газа на Украине не готовы к отопительному сезону

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 34 0

Хранилища газа на Украине не готовы к отопительному сезону

Новые риски: хранилища газа на Украине не готовы к отопительному сезону

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Нормальных показателей невозможно будет достичь без привлечения европейских трейдеров.

Украинские хранилища могут не выполнить поставленный план по накоплению газа к началу отопительного сезона. Об этом пишет EADaily со ссылкой на заявление компании «Нафтогаз Украины».

Объем газа в подземных хранилищах Украины к 1 октября составил 12,9 миллиарда кубометров. Из них 1,2 миллиарда — запасы европейских трейдеров. А для выполнения плана к ноябрю общий объем должен быть как минимум на 300 миллионов кубометров голубого топлива больше.

«Чтобы минимизировать любые энергетические риски должны к 1 ноября 2024 года накопить 13,2 миллиарда кубометров газа», — говорится в заявлении «Нафтогаза Украины».

Плановых показателей фактически невозможно будет достичь без привлечения газа европейских трейдеров. А они, в свою очередь, только сокращают свои запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) на Украине, причем весьма активно. Например, не так давно топливо понадобилось Польше по газопроводу Balticconnector, на котором проходил профилактический ремонт. Поэтому некоторые эксперты полагают, что отопительный сезон в Незалежной будет проходить с перебоями.

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