Хорошо забытое старое: что такое «монастыринг» и стоит ли им увлекаться

Кто стал родоначальником этого явления?

В сети все чаще можно увидеть упоминания нового популярного тренда под названием «монастыринг», из-за которого молодежь якобы начала стремиться жить и трудиться в православном монастыре. Девушка Анастасия Ащеурова, которую многие называют родоначальницей тренда, рассказала изданию KP.RU, что даже не догадывалась о популярности своего увлечения.

Как рассказывает 27-лентняя блогер, ни о каком тренде изначально не шло и речи — девушка просто решила устроить себе необычный отпуск. Анастасия на добровольной основе на пять дней отправилась в обитель трудником (человек, бескорыстно работающий при православном монастыре. — Прим. ред.), а по возвращении выложила в сеть небольшое видео о своей поездке.

Спустя год, девушка неожиданно узнала, что ее ролик разлетелся по соцсетям и даже попал в ряд СМИ и на ТВ. Несмотря на то, что практически никто не указал ссылок на оригинальное видео Анастасии, сам тренд привлек миллионы россиян, которые тоже захотели провести отпуск в необычной обстановке.

По сути своей, монастыринг — это новомодное название трудничества, которое существует испокон веков. Суть его заключается в том, чтобы добровольно работать и молиться в монастыре, успокаивая сердце и душу и вырабатывая смирение. Если же молодежь начнет популяризировать и коммерциализировать занятие, которое изначально предполагало духовный поиск и служение Богу, то очень велик риск опошлить его и лишить исконного смысла. Да и сами настоятели монастыря и монахи вряд ли будут рады такому потоку шумных и неуправляемых туристов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что неонацисты захватили православный храм в Черкассах.