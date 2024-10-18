Не боясь Бога: как неонацисты захватили православный храм в Черкассах

Все внимание сейчас приковано к событиям в украинских Черкассах, где радикалы Зеленского захватили самый большой храм в стране. Из него пытаются буквально выжить священников православной церкви московского патриархата.

По безоружным людям открыли стрельбу прямо внутри собора. И это в присутствии полицейских и под песни, которые прославляют Бандеру. Как все происходило, расскажет Игорь Балдин.

Те, для кого нет ничего святого, теперь штурмуют храмы. Крепкие молодые люди в масках с оружием врываются в Архангело-Михайловский собор. Крупнейший не только в Черкассах — на всей Украине.

Около сотни боевиков с молчаливого согласия полиции, что как ни в чем не бывало дежурит неподалеку, избивают женщин и стариков, вырывают хоругви из рук священнослужителей.

Прихожане пытаются спрятаться в храме. Вооруженные бандиты врываются и туда, ломая иконы и распыляя слезоточивый газ.

Верующие отчаянно защищают собор, отбиваясь всем, что попадет под руку.

Бой за обитель начался глубокой ночью. Бандеровцы с флагом Украины и красно-черным полотнищем бодро прошагали к собору. С этого момента он несколько раз переходил из рук в руки.

Полиция возбуждает несколько уголовных дел, но не против нападавших, среди которых, как уже известно, были штурмовики запрещенного «Азова»*, а против защитников собора.

Преступники украли из Архангело-Михайловского собора все, что может представлять хоть какую-то ценность, в том числе и пожертвования, которые верующие собирали на колокол и реставрацию обители. Избили митрополита Федора. Для него это не первое испытание — против архиерея за последние месяцы возбудили четыре уголовных дела, обвиняя его в сотрудничестве с Россией.

«Пришла информация, что власти сгоняют сюда бесправных бюджетников. Уже пошли по предприятиям. Бюджетники же зарплату получают, и их легко лишить куска хлеба. Они хотят создать видимость того, что народ тоже хочет захватить собор. А на самом деле народ этого не хочет. Народ здесь, и он защищает собор», — заявил митрополит Черкасский и Каневский Феодосий.

В конце концов бандиты вытеснили прихожан из собора. И спустя пару часов там уже шла служба раскольнической ПЦУ, а храм оглашали бандеровские лозунги.

Кто инициировал и организовал этот рейдерский захват, догадаться несложно. Мэр города Черкассы прямым текстом заявляет: Архангело-Михайловский Собор должен перейти в руки раскольников, стать украинским гарнизонным храмом.

«Приглашаю общину города Черкассы высказать свое мнение относительно существования Московской церкви в нашем городе. Приглашаю всех прийти помолиться за Вооруженные силы Украины», — заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

На самом деле к РПЦ украинская церковь имеет лишь формальное отношение. Но этого для киевских властей достаточно, чтобы дать приказ об ее уничтожении.

«Режим идет на дно и пытается захватить с собой как можно людей, пытаются бороться против канонической церкви православной. И это единственной православной церкви, которая существует на Украине», — поясняет профессор религиоведения православного Свято-Тихвинского гуманитарного университета Александр Дворкин.

Таков удел всех православных монастырей, до которых может дотянуться рука Киева. В конце августа в Верховной Раде приняли закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с РПЦ, Московским патриархатом. Де-факто на Украине православию вынесен смертный приговор.

* «Азов» — запрещенная в России террористическая организация