Анонсирована дата выборов президента Белоруссии в 2025 году

Действующий глава государства пока не сообщал о своем намерении участвовать в президентской гонке.

Президентские выборы в Белоруссии состоятся 26 января 2025 года. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики в Telegram-канале.

«Выборы президента Республики Беларусь состоятся 26 января 2025 года. Соответствующее решение принято сегодня депутатами Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь», — уточняется в сообщении.

Известно, что на заседании присутствовал глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Игорь Карпенко, который заявил о полной готовности ведомства к избирательной кампании по выборам главы республики.

Действующий белорусский лидер Александр Лукашенко пока не сообщал, намерен ли участвовать в президентской гонке. Если он примет положительное решение, то грядущая избирательная кампания станет для него седьмой по счету.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин вручил Александру Лукашенко высшую государственную награду России — орден Святого апостола Андрея Первозванного. Как отмечали в пресс-службе Кремля, награда была вручена за выдающиеся заслуги в развитии отношений между государствами.