«Она потерялась»: Боня встала на защиту задержанной в аэропорту Глюк’оZы

Скандальную певицу оштрафовали по подозрению в употреблении наркотиков.

Задержанная и оштрафованная по подозрению в употреблении наркотиков певица Глюк’оZа (настоящее имя — Наталья Чистякова — Ионова) нужна поддержка, а не порицание. Об этом в беседе с VOICE рассказала телеведущая Виктория Боня.

«Человеку настолько плохо, что, имея двоих детей, он потерялся в таком возрасте», — отметила звезда.

Боня не согласна с тем, что артистка зависима от наркотических веществ, но допускает это со множеством оговорок. По мнению телеведущей, певица могла прибегнуть к такому крайнему шагу из-за нестабильного эмоционального состояния. При этом «потерянная» звезда явно взывает так о помощи, указала Боня.

Телеведущая подчеркнула, что вместо «тыкания пальцем» и осуждения Глюк’оZе нужна поддержка. Причем певица не одинока в своей проблеме потерянности среди артистов на отечественной эстраде, уверена Боня.

Известно, что в аэропорту Шереметьево в Москве полиция по визуальным признакам установила 22 октября, что Чистякова-Ионова находилась в состоянии наркотического опьянения. Певица отказалась от медосвидетельствования. Суд счел наличие несовершеннолетних детей у Глюк’оZы смягчающим обстоятельством. Артистке был назначен штраф в размере пяти тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru написал о том, как прокомментировала собственное задержание лично Глюк’оZа.