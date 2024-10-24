Правительство продолжит контролировать ситуацию с ценами на сливочное масло
Для стабилизации стоимости активизирован импорт продукции из-за рубежа.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Правительство усиливает контроль за ценами на сливочное масло. Об этом сегодня говорил зампред Дмитрий Патрушев во время совещания с производителями и крупными торговыми сетями.
В последние недели в некоторых магазинах масло значительно выросло в цене, а в каких-то просто сократился ассортимент. Только за август–сентябрь повышение примерно на 8%. И чтобы стабилизировать цену, уже идут закупки у зарубежных поставщиков.
Но это, отметил Дмитрий Патрушев, не должно отменять и наращивание собственного производства.
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