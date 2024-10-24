Кредит на 45 лет: ЕС предоставит Украине 35 млрд евро в долг

Киев планирует компенсировать это деньги за счет замороженных российских активов.

Европа и США согласовали выделение Украине новых пакетов финансовой помощи. Так, Совет ЕС распорядился предоставить Киеву кредит на 35 миллиардов евро с максимально возможным сроком погашения — в 45 лет.

При этом сами украинцы беднее не станут. Кредит планируется гасить за счет инвестирования замороженных российских активов.

Подобной же практики придерживаются и в Вашингтоне. Накануне президент Джо Байден распорядился передать Киеву 20 миллиардов долларов — опять же за счет активов России. В нашем посольстве в США уже назвали такой шаг откровенным воровством.