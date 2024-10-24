Кредит на 45 лет: ЕС предоставит Украине 35 млрд евро в долг
ЕС предоставит Украине 35 млрд евро в долг на 45 лет
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Киев планирует компенсировать это деньги за счет замороженных российских активов.
Европа и США согласовали выделение Украине новых пакетов финансовой помощи. Так, Совет ЕС распорядился предоставить Киеву кредит на 35 миллиардов евро с максимально возможным сроком погашения — в 45 лет.
При этом сами украинцы беднее не станут. Кредит планируется гасить за счет инвестирования замороженных российских активов.
Подобной же практики придерживаются и в Вашингтоне. Накануне президент Джо Байден распорядился передать Киеву 20 миллиардов долларов — опять же за счет активов России. В нашем посольстве в США уже назвали такой шаг откровенным воровством.
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