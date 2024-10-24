«Вызывает боль»: как постоянный стресс влияет на здоровье

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Гастроэнтеролог Мельникова: постоянный стресс может стать причиной проблем с ЖКТ

«Вызывает боль»: как постоянный стресс влияет на здоровье

Фото: www.globallookpress.com/Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

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Излишние переживания могут серьезно подпортить общее самочувствие и не только.

Регулярный стресс может стать причиной развития заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова рассказала в беседе с изданием Газета.ру.

По ее словам, постоянные сильные переживания способны спровоцировать синдром раздраженного кишечника — расстройство, когда нарушается восприятие боли и моторики.

«Из-за повышенной чувствительности нормальный раздражитель становится слишком сильным для кишечника, и любая стрессовая ситуация может вызвать боль, изменить частоту и консистенцию стула», — отмечает эксперт.

Также под угрозой из-за стресса могут начаться и другие внутренние органы. Такое состояние нередко сопровождается мышечными и головными болями, появляется бессонница.

При проявлении синдрома раздраженного кишечника Мельникова рекомендует пройти обследование, чтобы исключить возможные заболевания, которыми СРК сопровождается. Среди них — болезни почек и печени, щитовидной железы и других внутренних органов.

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