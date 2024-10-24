По примеру Флойда: Португалию охватили беспорядки после убийства мигранта полицейским

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Португалию охватили беспорядки после убийства мигранта полицейским

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sebastian Willnow; 5-tv.ru

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Смерть африканца вызвала бурную волну протестов в Лиссабоне и пригородах.

Португалию охватили беспорядки после истории, подобной убийству Джорджа Флойда в США. Португальский полицейский застрелил 43-летнего мигранта африканского происхождения.

Его смерть вызвала бурную волну протестов в Лиссабоне и пригородах. Митингующие забросали полицию и журналистов камнями, петардами и бутылками, а также повредили несколько автомобилей.

По данным местной прессы, на беспорядках пострадали по меньшей мере четыре человека, среди них двое полицейских. Также поврежден автомобиль СМИ. В полиции заявили, что убитый мигрант скрывался от преследования и угрожал им ножом. У него остались жена и двое детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Греции профсоюзы объявили общенациональную забастовку. Тысячи людей жалуются на тяжелые условия труда и низкие зарплаты. В попытке докричаться до властей и руководства на работу не выходят моряки, учителя, строители, работники общепита и туризма, а также уборщики. Приостановили работу порты

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