Транспортный коллапс: в Якутии водители на двое суток застряли в пробке из-за шуги

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Александр Тарасов
Александр Тарасов Эксклюзив 45 0

В Якутии водители на двое суток застряли в пробке из-за шуги

Фото, видео: 5-tv.ru

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Люди в реальном времени наблюдают рост цен на переправу.

Якутские водители уже двое суток стоят в пробке у парома в попытке пересечь реку Лена. Их работа была заблокирована из-за ледяной шуги на воде, а цены за оказание услуги поднялись почти в десять раз. Об этом корреспонденту «Известий» Роману Кутукову рассказали сами водители.

«Собираемся обратно выехать, но цены повысились. Было до этого 1150, вчера 1900, сегодня сказали уже 15 тысяч (рублей. — Прим. ред.) за переправу», — объяснил водитель Алтан.

Мужчина рассказал, что он вместе с беременной женой стоит в пробке больше суток. При этом паром стоит пустой, но на него никого не запускают. Водитель подчеркнул, что никого из жителей региона не предупредили о возможном возникновении подобной проблемы.

Водители грузовиков с прицепом для простой переправы через реку должны заплатить 56 тысяч рублей, что выше обычной цены в пять раз. Причем для легковых автомобилей рост цен оказался еще стремительней — как минимум в десять раз.

«В прошлый год цены почти также поднимались постепенно. Сейчас будет еще дороже, сейчас посмотрим», — сказал один из водителей.

Транспортный коллапс произошел на маршруте Якутск — Нижний Бестях, где 23 октября застряли сотни людей. Причиной оказалась ледяная шуга на реке Лена, это рыхлая корка льда и снега.

Ранее 5-tv.ru писал, как в этом же месяце страшный гололед устроил коллапс на дорогах Камчатки.

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