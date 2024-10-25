Пора выйти из зоны комфорта: прогноз Таро на неделю с 28 октября по 3 ноября

Популярность карт Таро растет с каждым днем — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь для любого человека. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Екатерина Кузнецова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро с 28 октября по 3 ноября.

Основная энергия недели (Карта Таро — Пятерка мечей)

5-tv.ru

Эта карта ясно говорит о том, что первым делом на этой неделе будут не «самолеты», а наше чувственно-эмоциональное состояние. Его будет необходимо держать под контролем, чтобы не упасть в грязь лицом.

Здесь каждое действие должно быть выверенным, и каждый шаг должен быть прочувствован, чтобы следующее действие принесло плоды, а не какую-то мнимую действительность.

На этой неделе не стоит болтать лишнего, лучше всего быть максимально корректными по отношению к другим людям и в своих собственных поступках.

Прогноз финансов недели (Карта Таро — Двойка кубков)

Фото: 5-tv.ru

Двойка кубков — это стихия воды. По этой карте в руки пойдут новые возможности, которые будут реализованы через других людей. Например, с помощью партнерства и возможного сотрудничества.

Они могут принести новые результаты и финансовые достижения. Однако они должны быть обоюдно корректными и комфортными, когда с человеком вы разделяете общие цели и ценности. Если такие люди есть в вашем окружении, то смело действуйте!

Прогноз сферы отношений на неделю (Карта Таро — Двойка жезлов)

5-tv.ru

Двойка жезлов — младший аркан, намекающий на то, что вы окажетесь в ситуации выбора, который непременно нужно будет сделать, опираясь на собственное представление о мире и жизненный опыт.

Это также карта действий, а значит сидеть сложа руки не придется. Поставьте на чашу весов те варианты, которые будут разворачиваться, оцените их со всех сторон им выберите для себя наиболее благоприятный исход.

Совет на неделю (Карта Таро — Смерть)

5-tv.ru

Эта карта напоминает нам о том, что ничто не вечно в нашей жизни. Все проходит, пройдет и это!

По этому аркану важно отметить, что будет происходить у вас внутри. Это, прежде всего, карта перемен.

Жизнь может выталкивать вас на свершение действий, которые сначала могут пугать вас, так как все привыкли быть в зоне комфорта. Отпустите старое, поблагодарите за опыт и наблюдайте за грядущими переменами.

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