Наемника из Франции заочно приговорили к 14 годам колонии в ДНР

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 30 0

За время работы на ВСУ он получил около 315 тысяч рублей.

Наемника из Франции заочно приговорили к 14 годам колонии в ДНР

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Aleksandra

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Гражданина Франции Филиппа Патрика Демона, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемника, заочно приговорили к 14 годам колонии строгого режима в Донецке. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

«Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего гражданина Французской Республики Кевина Филиппа Патрика Демона. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)», — уточняется на официальном сайте ведомства.

Как удалось установить, в 2022 году мужчина прибыл на Украину, где получил вооружение и обмундирование, после чего принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ в различных точках боестолкновения.

За время работы на киевский режим он получил денежное вознаграждение, эквивалентное 315 тысячам рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что наемника ВСУ из Швеции будут заочно судить в ДНР.

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