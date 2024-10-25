Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на три года.

Главным в повестке сегодняшнего заседания Думы стало рассмотрение в первом чтении проекта федерального бюджета на ближайшие три года. В основе документа — технологический суверенитет и обороноспособность страны, а также выполнение социальных обязательств перед гражданами.

Среди пунктов, например, строительство и модернизация детских больниц и перинатальных центров в регионах, а также финансирование национальных проектов. С подробностями — корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Первое чтение называют концепцией бюджета, которая должна пройти одобрение депутатами, а у же потом, во втором чтении, будут приниматься детали.

Социальная направленность остается безусловным приоритетом бюджета на 2025 год и плановый период на 2026-го и 2027 года. В Минфине подчеркивают, что все цифры выверены, а средств на все обязательства хватит. Больше того, возобновляется индексация пенсий работающих пенсионеров и, конечно, увеличится поддержка семей с детьми.

Расходы на социальную сферу уже в 2025 году превысят шесть триллионов рублей. Еще через год — семь триллионов. А это, в том числе, пособия при рождении и на воспитание ребенка, материнский капитал. В Минфине все это называют «детским» бюджетом.

«Детский бюджет. Мы тоже постоянно этому вопросу уделяем внимание. В следующей трехлетке на поддержку детей предусмотрено порядка 10 триллионов рублей. Охват — 10 миллионов людей, семей, у которых есть дети», — сказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

К социальной сфере относится и строительство, и ремонт перинатальных центров, роддомов, больниц, детских садов, техникумов. На университетские кампусы потратят миллиарды рублей, как и на жилье. Для любой семьи это важнейший вопрос. Семейная ипотека будет работать дальше. В Счетной палате подчеркивают: все траты основаны на позитивном экономическом прогнозе.

«Прогноз социально-экономического развития умеренно оптимистичен и, в основном, соответствует задаче формирования экономики предложения и достижению национальных целей. Ожидается, что экономика будет расти темпами 2,5-2,8% в год. Основными направлениями роста должны стать потребительский и инвестиционный спрос, который увеличится за три года на 14,5% и 8,6% соответственно», — сказал председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.

Приоритетов у нового бюджета три: выполнение соцобязательств, технологический суверенитет и повышение обороноспособности. Последнее, с учетом международной обстановки и постоянно растущей агрессии со стороны Запада, крайне важно.

«Обороноспособность страны. Мы с учетом тех потребностей Министерства обороны и других силовых ведомств, которые участвуют в специальной военной операции, составили военный бюджет. В первоочередном порядке деньги на это учтены. Рассматривали вопросы на закрытых статьях. Объемы увеличены по сравнению с уровнем текущего года. Это первоочередная наша задача», — сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Но со всеми этими, по сути, насущными нуждами страны учтены и траты на нацпроекты, озвученные президентом России Владимиром Путиным. И тут цифры тоже немалые.

«Расходы на реализацию 19 национальных проектов, озвученных президентом Российской Федерации, на следующий год составят 5,8 триллиона рублей, на 2026 год — 6,3 триллиона и на 2027 — 6,4 триллиона», — рассказал председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.

Столь масштабные цифры говорят об одном: экономика страны за последние годы значительно выросла, вопреки прогнозам всех западных специалистов. В абсолютных цифрах — в два раза за шесть лет. Причем доходы растут быстрее прогнозов.

«Когда мы планировали бюджет 2025 года в прошлом году, принимая бюджет трехлетки, мы не предполагали, что мы получим такие доходы. Доходы на следующий год увеличиваются по сравнению с тем, что мы с вами обсуждали в прошлом году, более чем на 20%. Это 6,7 триллиона рублей. На 2026 год — почти на 23%», — отметил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

В первом чтении бюджет страны на следующий год и плановый период на 2026 и 2027 годы принят большинством голосов. Воздержались только представители КПРФ и «Справедливой России — За правду». Ко второму чтению они, как и остальные фракции, подготовят поправки. Следующее голосование состоится 14 ноября.