«Бездарный идиот»: Дробыш обвинил Шаляпина в том, что тот загубил карьеру

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 34 0

Дробыш назвал Шаляпина бездарным идиотом

«Бездарный идиот»: Дробыш обвинил Шаляпина в том, что тот загубил карьеру

Фото: © РИА Новости/Bulkin Sergey

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Знаменитость мог бы стать большим артистом, по мнению продюсера, если бы не одно «но».

У певца Прохора Шаляпина были все шансы стать большим артистом, но он решил заработать известность путем скандалов, интриг и грязных сплетен. Об этом заявил продюсер Виктор Дробыш, назвав исполнителя «бездарным идиотом».

«Есть много бестолковых, бездарных идиотов, которые на рынке существуют. По факту, что он поет и кто он, многие даже не знают. Ну вот яркий пример — Прохор Шаляпин. Он же все-таки музыкант», — сказал Дробыш на VK-шоу «Макарена».

Продюсер вспомнил, что впервые повстречал Шаляпина во время его участия в музыкальном проекте «Фабрика звезд-2». На тот момент он видел хорошие задатки в певце, которые тот в последствие загубил отношениями с женщинами, значительно старше его, мнимой дружбой с балериной Анастасией Волочковой и другими скандальными моментами биографии.

«Это же я мумию откопал. Он мог быть певцом а-ля Николай Басков. Но пошел по другому пути. Присутствие в шоу-бизнесе есть, он появляется в каких-то передачах, разные каналы его приглашают — то есть имя знают, но к музыке это не имеет никакого отношения», — подытожил продюсер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в первый день осени Прохор Шаляпин поздравил россиян с наступлением лета.

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