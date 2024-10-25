Российские войска продолжают теснить неприятеля в зоне проведения спецоперации.

Экипаж танков Т-90М «Прорыв» ВДВ ударил по пункту временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

По данным разведки все цели были уничтожены.

Интересно, что многие местные танкисты — добровольцы.

«Я пришел добровольно подписывать контракт и уже в распределительном пункте расписал, чтобы попасть в танковое. Был опыт — трактора и все остальное. Сослуживцы — все добровольцы. Посчитали, что нужно идти, защищать свою Родину», — говорит командир танка с позывным «Бурый».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.