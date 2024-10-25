Певцу стало плохой во время отдыха.

Певца Константина Легостаева экстренно госпитализировали с подозрением на аппендицит. Об этом он рассказал в своем личном блоге. По его словам, он отправился с друзьями отдохнуть в Калужскую область, но неожиданно почувствовал недомогание.

Как стало известно 5-tv.ru, диагноз подтвердился, ночью артиста прооперировали. Однако ему предстоит еще четыре дня соблюдать покой.

«Вот так иногда получается отдохнуть», — сказал артист.

Несмотря на произошедшее, Легостаев намерен 2 ноября отправиться в Екатеринбург, где он будет членом жюри на конкурсе.

«Думал, что все, в Москву не вернусь», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что народную артистку РФ Алену Яковлеву выписали из больницы, куда ее госпитализировали три дня назад. Актрису обратилась к врачам сразу после спектакля с подозрением на аппендицит. Вскоре выяснилось, что предварительный диагноз был ошибочным. По ее словам, врачи диагностировали у нее другое заболевание.

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