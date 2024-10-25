«Думал, что все!» — Константина Легостаева экстренно госпитализировали

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 220 0

Константина Легостаева экстренно госпитализировали

Фото, видео: Instagram*/konstantin_legostaev; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певцу стало плохой во время отдыха.

Певца Константина Легостаева экстренно госпитализировали с подозрением на аппендицит. Об этом он рассказал в своем личном блоге. По его словам, он отправился с друзьями отдохнуть в Калужскую область, но неожиданно почувствовал недомогание.

Как стало известно 5-tv.ru, диагноз подтвердился, ночью артиста прооперировали. Однако ему предстоит еще четыре дня соблюдать покой.

«Вот так иногда получается отдохнуть», — сказал артист.

Несмотря на произошедшее, Легостаев намерен 2 ноября отправиться в Екатеринбург, где он будет членом жюри на конкурсе.

«Думал, что все, в Москву не вернусь», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что народную артистку РФ Алену Яковлеву выписали из больницы, куда ее госпитализировали три дня назад. Актрису обратилась к врачам сразу после спектакля с подозрением на аппендицит. Вскоре выяснилось, что предварительный диагноз был ошибочным. По ее словам, врачи диагностировали у нее другое заболевание.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
96.74
0.10 104.51
0.13
Глоток свежего воздуха: китайский гороскоп на неделю с 28 октября по 3 но...

Последние новости

13:05
Суд отправил под домашний арест замминистра энергетики Мочальникова
12:48
«Думал, что все!» — Константина Легостаева экстренно госпитализировали
12:42
В Петербурге неизвестный напал с ножом на покупателей в магазине
12:40
Тайны кошачьей души: понимают ли животные человеческую речь
12:36
«Испытание веры и силы»: Селин Дион впервые появилась на сцене после Олимпиады
12:17
«Важно осознавать»: почему Германия не хочет видеть Украину в НАТО

Сейчас читают

Пять продуктов, которые после 40 лет сделают вас молодыми
Призрак дома Ходжсонов: реальная история семьи, столкнувшейся с невидимым злом
В НАТО места нет: какие страны не поддерживают вступление Украины в альянс
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака