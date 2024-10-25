В Турции задержаны десятки сторонников Рабочей партии Курдистана после теракта

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Именно эта организация взяла на себя ответственность за произошедшее в Анкаре 23 октября.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Mustafa Kaya; 5-tv.ru

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Рабочая партия Курдистана (РПК), которая запрещена в Турции и признана террористической, взяла на себя ответственность за теракт в Анкаре 23 октября. Об этом сообщает турецкая пресса, ссылаясь на заявление организации.

Там уточнили, что теракт совершили боевики так называемого «батальона бессмертных». После этой трагедии, в которой погибли пять человек и пострадали больше 20, власти Турции усилили меры безопасности.

Полиция Стамбула ранее задержала 35 сторонников РПК. Задержанные готовились провести уличные акции с применением зажигательных смесей.

Теракт в Анкаре

О первом взрыве у здания авиакосмической компании TUSAŞ стало известно около 16 часов 23 октября. В МВД Турции сразу сообщили, что речь идет о террористической атаке. Газета Habertürk опубликовала кадры с камер видеонаблюдения, на которых группа боевиков подъезжала на автомобиле и заходила в здание с оружием. После внутри раздались еще два взрыва и выстрелы. На том момент там находилось порядка 15 тысяч сотрудников.

Людей постарались эвакуировать в укрытия, к месту происшествия выдвинулись правоохранители. Двое террористов были ликвидированы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Турция нанесла удары по объектам в Сирии и Ираке.

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