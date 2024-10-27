Под лежачий камень вода не течет: прогноз Таро на ноябрь 2024 года

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 543 0

Таролог Екатерина Кузнецова рассказала, как пройдет одиннадцатый месяц года.

Фото, видео: 5-tv.ru

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее. Таролог Екатерина Кузнецова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на ноябрь 2024 года.

Основная энергия ноября 2024 года (Карта Таро — Тройка Кубков)

Фото: 5-tv.ru

Кубки отвечают за радость и ощущение этого мира. Карта призывает нас провести этот месяц на очень легких, воздушных, радостных энергиях.

Необходимо находиться в компании людей, которые вам приятны, искать единомышленников, реализовывать какие-либо задумки, проводить время с друзьями.

Прогноз финансов на ноябрь 2024 года (Карта Таро — Туз Кубков)

Фото: 5-tv.ru

В этом месяце важно совладать со своими эмоциями, чувствами и грамотно распоряжаться финансами. Важно реализовывать те начинания, которыми мы давно горим и, возможно, долгое время их откладывали.

Необходимо использовать энергию, которая придет в этом месяце, ведь под лежащий камень вода не течет. Но следует помнить — все, что касается денег, должно быть рационально.

Личная жизнь в ноябре 2024 года (Карта Таро — Звезда)

Фото: 5-tv.ru

В ноябре будет приподнятое настроения из-за успехов в сфере отношений. Время для мечтаний и постановки долгосрочных целей. Однако важно не терять связи с реальным миром.

В отношениях может произойти скачок, который приведет к развитию. В этом месяце также появится возможность выплеснуть свою творческую энергию.

Совет на ноябрь 2024 года (Карта Таро — Пятерка Мечей)

Фото: 5-tv.ru

В этот период важно мыслить рационально — семь раз отмерь, один раз отрежь. Эмоции и непрожитые чувства могут толкать нас на необдуманные действия, и в них может быть много негатива и агрессии.

Такое поведение может многое разрушить, в том числе отношения, которыми мы дорожим. Важно следить за своим состоянием и эмоциями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал астрологический прогноз для всех знаков зодиака на ноябрь 2024 года.

+7° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
96.67
-0.07 104.81
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:00
В Брянской области предотвратили пересечение границы РФ вооруженной группой
19:40
Сергей Собянин: В ТиНАО будут построены две значимые дороги
19:18
«Добрый, трудолюбивый»: погибшегo в Охотском мope Пичугина похоронили в Улан-Удэ
19:00
Под лежачий камень вода не течет: прогноз Таро на ноябрь 2024 года
18:41
Задержаны двое из четырех пропавших осужденных из исправительного центра в Забайкалье
18:40
Медитация, любовь и секс: секреты красоты от Ани Лорак

Сейчас читают

Медитация, любовь и секс: секреты красоты от Ани Лорак
Преступный сговор? Как заключенные смогли вырыть 65-метровый туннель в липецкой ИК-2 и сбежать
Под лежачий камень вода не течет: прогноз Таро на ноябрь 2024 года
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака