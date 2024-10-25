«Была заботливой матерью»: муж убитой женщины-таксиста высказался о трагедии

Мужчина не раз предлагал Елене сменить работу.

Муж зарезанной женщины-таксиста из Челябинской области Петр рассказал о своих переживаниях в разговоре с 5-tv.ru.

Он сообщил, что дети на данный момент находятся у бабушки по линии супруги и очень тяжело переживают утрату.

«Дети сейчас у бабушки со стороны Елены. Плохо было, плакали, переживали потерю матери, как и любой ребенок. Они ее очень сильно любили, и она их тоже. Как мать она очень заботливая была», — рассказал собеседник.

Петр добавил, что узнал о случившемся от родственников и был глубоко потрясен. Ранее супруг предлагал Елене бросить работу в такси, считая ее небезопасной для женщин.

Тело 40-летней Елены было обнаружено вечером 23 октября в городе Коркино Челябинской области. Оно находилось в автомобиле, припаркованном возле дома № 1 по улице Ватутина. Выяснилось, что погибшая работала таксистом.

Предположительно, когда она подвозила молодого человека, между ними произошла ссора. Вероятно, парень не захотел оплачивать проезд. В ходе конфликта подозреваемый нанес ей не менее четырех ударов ножом.

Позднее правоохранительные органы задержали подозреваемого в совершении преступления — им оказался 17-летний местный житель. Днем 25 октября в СУ СК РФ по региону сообщили, что суд арестовал молодого человека на два месяца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полицейские задержали более 40 участников беспорядков в Коркино.