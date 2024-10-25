Стреляли и переворачивали машины: полицейские задержали более 40 участников беспорядков в Коркино

Местные жители вышли на улицы после резонансного убийства женщины-таксиста.

Больше 40 человек задержали полицейские во время беспорядков в городе Коркино, расположенном недалеко от Челябинска. Это местные жители, которые вышли на улицы после резонансного убийства женщины-таксиста.

Возмущенная толпа окружила дом подозреваемых. Люди начали бить стекла, переворачивать автомобили. В самом здании вспыхнул пожар. Очевидцы рассказывают, что даже слышали выстрелы.

В результате беспорядков трое человек обратились за помощью к врачам. Сейчас ситуация в городе под контролем полиции.

По факту убийства женщины возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Еще одного мужчину проверяют на возможное соучастие в преступлении.

У погибшей осталось двое детей. Местные власти пообещали, что помогут семье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что прокурор Челябинской области проведет прием в Коркино после беспорядков.