Стреляли и переворачивали машины: полицейские задержали более 40 участников беспорядков в Коркино

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Полицейские задержали более 40 участников беспорядков в Коркино

Фото, видео: Джапаридзе Михаил/ТАСС; 5-tv.ru

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Местные жители вышли на улицы после резонансного убийства женщины-таксиста.

Больше 40 человек задержали полицейские во время беспорядков в городе Коркино, расположенном недалеко от Челябинска. Это местные жители, которые вышли на улицы после резонансного убийства женщины-таксиста.

Возмущенная толпа окружила дом подозреваемых. Люди начали бить стекла, переворачивать автомобили. В самом здании вспыхнул пожар. Очевидцы рассказывают, что даже слышали выстрелы.

В результате беспорядков трое человек обратились за помощью к врачам. Сейчас ситуация в городе под контролем полиции.

По факту убийства женщины возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Еще одного мужчину проверяют на возможное соучастие в преступлении.

У погибшей осталось двое детей. Местные власти пообещали, что помогут семье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что прокурор Челябинской области проведет прием в Коркино после беспорядков.

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Стреляли и переворачивали машины: полицейские задержали более 40 участников беспорядков в Коркино

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