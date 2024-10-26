Путин подписал закон о передаче ФНС контроля над майнингом цифровой валюты

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, передающий полномочия по ведению реестра майнеров цифровой валюты от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) в Федеральную налоговую службу (ФНС). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

С этого момента идентификаторы всех ордеров на продажу криптовалюты будут доступны представителям ФНС. Кроме того, налоговые органы смогут получить любую информацию о движении средств, в том числе истории сделок и адреса-идентификаторы. Кроме того, новый закон запрещает майнинг в отдельных регионах России.

Новый закон расширит полномочия правоохранителей и ряда властных структур относительно информации. По запросу ее также смогут получить сотрудники Росфинмониторинга, Федеральной службы безопасности (ФСБ), прокуратура, органы дознания, следователи и оперативно-розыскные службы.

В августе Путин подписал закон, легализующий майнинг криптовалюты в России с ноября. Согласно нормативному акту, такими операциями смогут заниматься юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП) из реестра Минцифры. Физическим лицам майнинг разрешен с ограничением энергопотребления, лимиты устанавливает законодательство. Граждане могут становиться операторами майнинговой инфраструктуры после включения в реестр.

Нововведения призваны бороться с серыми майнерами, создающими риск энергодефицита. Кроме того, они помогут развивать сферу информационных технологий и дадут жителям страны рабочие места. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия создаст в странах БРИКС центры обработки данных.