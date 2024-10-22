«Поломаю им ноги»: Григорий Лепс пригрозил хейтарам своей возлюбленной

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 26 0

Певец Григорий Лепс пригрозил сломать ноги обидчикам своей возлюбленной

«Поломаю им ноги»: Григорий Лепс пригрозил хейтарам своей возлюбленной

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Музыкант понимает, что причиной негатива в сторону его избранницы является их большая разница в возрасте.

Народный артист России Григорий Лепс пригрозил жестоким наказанием тем, кто обижает его возлюбленную. Об этом рассказал сам певец на интервью телеканалу RU.TV.

Многих не оставляет равнодушными большая разница в возрасте между музыкантом и его избранницей Авророй Кибой. Поэтому на пару обрушивается большая волна хейта. Григорий Викторович не оставляет это без внимания и обещает защитить Аврору.

«Есть там целый ряд людей, ну и Бог с ними, рано или поздно они появятся в моей жизни, на моей улице и на моей тропе… Я обязательно поломаю им ноги, можете не сомневаться!» — пригрозил артист.

Лепс понимает, почему так происходит, поэтому не устает подчеркивать серьезность их отношений. Он настаивает на крепости их союза несмотря на то, что постоянно быть рядом будущим супругам не удается. Сейчас юная невеста певца учится на дизайнера в Лондоне.

«Шаг, который мы делаем по направлению друг к другу осознанный, очень осознанный. Не знаю, что из этого выйдет в будущем, сложно предугадать. Но в общем и в целом, пока у нас великолепные отношения. Правда, сейчас мы не вместе, — она учится. Но я дожидаюсь ее скорейшего возвращения, а там дальше будет видно», — рассуждает музыкант.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как погиб отец Григория Лепса.

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