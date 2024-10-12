«Велика разница в возрасте»: Лепс сомневается в отношениях с 18-летней невестой

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 25 0

Григорий Лепс не уверен, что его отношения с Авророй Кибой будут прежними

«Велика разница в возрасте»: Лепс сомневается в отношениях с 18-летней невестой

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Певец не может дать никаких гарантий, как все у них обернется через некоторое время.

Народный артист РФ Григорий Лепс сомневается в отношениях со своей 18-летней возлюбленной Авророй Кибой. Проблема заключается в возрасте. Об этом он рассказал в интервью журналисту Борису Корчевникову.

У Лепса с Авророй близкие отношения, и он очень дорожит девушкой. По его словам, она умна не по годам. Однако он не может дать гарантий, как все обернется, поскольку тут возникает проблема — возраст.

«Я пока даже не могу дать никакой гарантии, как будут развиваться наши отношения. Я только за! Но уж больно велика разница в возрасте. Она огромна!» — ответил он.

Лепс подчеркнул, что Киба только начинает свой путь, мол, она даже толком еще не пожила. Из-за этого между ними могут возникнуть трудности. Но при этом Лепс будет рад, если судьба распорядится так, что они будут вместе.

К слову, певец прямо об их связи не говорит. Утверждая, что у них «больше, чем дружеские отношения». Но вместе с тем не уточняет, какие именно.

«Нас связывают больше, чем дружеские отношения. Это понятно и очевидно, не буду ходить вокруг да около. Пока я жду — человек учится. Я жду, когда она закончит, а там посмотрим», — сказал артист.

Аврова Киба уехала в Лондон учиться на дизайнера. Выдержат ли их отношения расстояние — покажет время.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что невеста Григория Лепса — Аврора Киба — публично высмеяла их роман.

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