«Такой лучик солнца»: в Коркино проходят похороны убитой женщины-таксиста

Церемонию прощания посетил губернатор Челябинской области.

В городе Коркино Челябинской области проходят похороны убитой женщины-таксиста. На траурную церемонию собрались десятки людей, среди которых родственники погибшей, друзья и жители города. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Поддержать родных погибшей приехал губернатор региона Алексей Текслер. По его словам, это тяжелый день для всего города.

«Приехал, чтобы поддержать ее семью, быть в трудный момент рядом с родными и близкими. Сыновьями и мамой Елены. Помогаем им всемерно», — написал Текслер в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что правоохранительные органы установят детали произошедшего, и все виновные в смерти Елены будут наказаны.

Родственница Светлана отзывалась о погибшей очень тепло. Как о светлом человеке, любящим своих детей.

«Она не боялась такой работы, трудолюбивая. Такой лучик солнца, понимаете. Вот такой я ее запомнила. И такой она останется со мной в памяти всегда», — рассказала Светлана.

Тело 40-летней Елены было обнаружено вечером 23 октября в городе Коркино Челябинской области. Оно находилось в автомобиле, припаркованном возле дома № 1 по улице Ватутина. Выяснилось, что погибшая работала таксистом.

Предположительно, когда она подвозила молодого человека, между ними произошла ссора. Вероятно, парень не захотел оплачивать проезд. В ходе конфликта подозреваемый нанес ей не менее четырех ударов ножом.

Позднее правоохранительные органы задержали подозреваемого в совершении преступления — им оказался 17-летний местный житель. Днем 25 октября в СУ СК РФ по региону сообщили, что суд арестовал молодого человека на два месяца.

Ранее 5-tv.ru сообщил, кто убил женщину-таксиста в Коркино.