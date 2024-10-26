«Обнаружен подкоп»: в УФСИН Липецкой области раскрыли подробности о побеге заключенных

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 96 0

Подкоп обнаружили в колонии в Липецкой области, откуда сбежали шесть заключенных

«Обнаружен подкоп»: в УФСИН Липецкой области раскрыли подробности о побеге заключенных

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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На беглецов разосланы ориентировки, их активно разыскивают.

В исправительной колонии общего режима № 2 в Липецкой области, откуда утром 26 октября сбежали шестеро заключенных, обнаружили подкоп. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.

«В исправительной колонии общего режима № 2 при проведении обхода территории был обнаружен подкоп. Незамедлительно проведен подсчет осужденных, в ходе которого выявлен факт отсутствия шести осужденных», — уточнили в ведомстве.

По факту произошедшего были подняты все правоохранительные силы региона, выставлены розыскные посты, на сбежавших разосланы ориентировки. Прямо сейчас беглых заключенных активно разыскивают.

Служебная проверка назначена и в самой колонии. Упустившие заключенных будут привлечены к ответственности, заключили в УФСИН.

Ранее 5-tv.ru писал, что о побеге заключенных сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он призвал местных жителей не поддаваться панике и сообщил, что беглецов разыскивают, ситуация находится под контролем.

Артамонов также не исключил, что ситуацией воспользуются Вооруженные силы Украины (ВСУ), поэтому в Сети могут распространиться фейковые новости.

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