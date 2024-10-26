В Екатеринбурге продают билеты на концерт Олега Майами за 50 тысяч рублей

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 58 0

Поклонники могут попасть в специальное VIP-ложе.

В Екатеринбурге продают билеты на концерт Олега Майами за 50 тысяч рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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На концерт Олега Майами в Екатеринбурге продаются билеты в VIP-ложи, которые стоят от 35 до 50 тысяч рублей. Информация об этом появилась в распоряжении агентства URA.RU.

За 2600 рублей поклонникам экс-участника шоу «Дом-2» предлагают разместиться в танцевальном партере. За четыре тысячи можно приобрести места в фан-зоне, а от пяти тысяч — на стульях.

Но также у желающих есть возможность оказаться в VIP-ложе. Их стоимость варьируется от 35 до 50 тысяч.

Зрителям обещают живой звук, невероятную энергию артиста и хиты, среди которых «Не вспоминай», «Громче города», «Мельница», «Убегай», «Если ты со мной» и другие песни.

Олега Майами знают не только как участника скандального телепроекта, но также как бывшего возлюбленного блогера Айзы Долматовой. Они встречались около двух лет. Поклонники ожидали, что пара пожениться, но браку случиться было не суждено.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Джаред Лето прервал концерт в Астане из-за россиянок.

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