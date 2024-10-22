Джаред Лето прервал концерт в Астане из-за россиянок

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 19 0

После общения с ними он показал большой палец в качестве одобрения.

Джаред Лето прервал концерт в Астане из-за россиянок

Фото: www.globallookpress.com/Anthony Carrel

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Лидер группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето прервал концерт в Астане, чтобы получить подарок от россиянок. Об этом одна из авторов презента — дизайнер Милена Нода — сообщила на своей странице в социальной сети.

На опубликованном видеоролике американский исполнитель заметил яркий плакат, который держали россиянки. Он обратился к толпе и поинтересовался, означает ли это, что у поклонниц подготовлен подарок для него. После утвердительного ответа Лето попросил фанатов передать ему презент.

Подарком от россиянок оказалась расписанная дизайнерская шляпа. Певец осмотрел головной убор, снял свою белую ковбойскую шляпу и надел на себя подарок. Он также показал большой палец в знак одобрения презента. Джаред продолжил выступление в подаренной россиянками шляпе, от чего фанатки пришли в полный восторг.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинцы набросились с критикой на американского певца Джареда Лето после того, как он пообещал выступить с концертами в России.

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