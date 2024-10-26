Три человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Кировской области

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Срочная новость 53 0

Всего на борту находились четыре человека: врач, два фельдшера и пилот.

Три человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Кировской области

Фото: Матыцин Валерий/ТАСС

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Вертолет Ми-2 санитарной авиации совершил жесткую посадку в Даровском районе Кировской области. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

На борту вертолета находились четыре человека — пилот трое медиков. По словам собеседника, три человека погибли. Кто именно — не уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уголовное дело о халатности сотрудников колонии возбуждено после побега заключенных под Липецком. Предполагается, что работники ИК № 2 исполняли свои обязанности ненадлежащим образом.

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