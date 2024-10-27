Глава ЦИК сообщил о победе партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах

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Евгения Романова
Евгения Романова 40 0

Голосование проходило в субботу, 26 октября.

Глава ЦИК сообщил о победе партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах

Фото: Reuters/Irakli Gedenidze

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Победу на парламентских выборах в Грузии одержала партия «Грузинская мечта». Итоги голосования обнародовал председатель Центризбиркома страны Григорий Каландаришвили, они представлены на сайте телеканала «Рустави 2».

Таким образом, «Грузинская мечта» набрала 54,08% голосов. При этом проходной барьер в 5%, позволяющий пройти в парламент, преодолели следующие партии: «Коалиция за перемены» (10,92%), «Единое национальной движение» (10,12%), «Сильная Грузия» (8,72%) и «За Грузию» (7,76%).

Уже обработаны данные с 3,1 тысячи избирательных участков из общего количества 3111. По словам Каландаришвили, осталось получить сведения с нескольких зарубежных участков.

Результаты голосования уже прокомментировал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на странице в соцсети. По его словам, итоги продемонстрировали снижение рейтинга оппозиции за последние годы. Вместе с тем премьер подчеркнул высокую явку.

«Мы говорили обществу, что эти выборы приравнены к референдуму, этот посыл точно дошел до избирателей, и с этим связана беспрецедентная явка на парламентских выборах», — написал Кобахидзе.

Грузинский премьер также отметил, что первое заседание парламента состоится в обычном режиме.

Выборы завершились 26 октября в 20:00. Победила правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», о чем сообщил ее генеральный секретарь Каха Каладзе.

Международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия назвал выборы в Грузии абсолютно прозрачными.

Ранее 5-tv.ru писал, что грузинская оппозиционная партия объявила о протестных акциях 27 октября. Противники действующей власти не признают результаты парламентских выборов.

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