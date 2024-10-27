Жуткий случай: мать нашла останки дочери в хлебопекарной печи магазина

По словам ведомства, это будет сложное расследование.

Сотрудница магазина нашла свою дочь, а вернее ее обугленные останки, в хлебопекарной печи в Канаде. Об этом сообщает портал People.

Мать обнаружила останки 19-летней дочери в большой духовке, в которой готовится свежая выпечка.

По информации местного ведомства, девушка придерживалась религии сикхов и три года назад она с матерью переехала из Индии в Канаду.

«Знаете, это удручает: молодые люди приезжают сюда со всевозможными надеждами и мечтами, они усердно трудятся, а потом происходит вот что», — отмечает глава ее общины.

Представитель магазина заявила, что компания предоставляет сотрудникам доступ к круглосуточной помощи и поддержке на месте, в том числе к консультациям по вопросам горя.

«Мы убиты горем, и наши глубокие мысли с нашей коллегой и ее семьей. Мы выражаем самые искренние соболезнования тем, кто был ей близок», — сказала она.

Пекарню закрыли на время «сложного» расследования. Местные власти не распространяют никакой информации про погибшую, так как это может повлиять на ее родителей, близких, друзей и коллег. Подробности расследования также не сообщаются.

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