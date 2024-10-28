«Не стеснялась его лица»: Поргина вспомнила о последних днях жизни с Караченцовым
Актриса Людмила Поргина раскрыла подробности жизни после аварии с Караченцовым
Фото: Щербак Александр/ТАСС
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Актрисе советовали не появляться с мужем на публике после аварии.
Актриса Людмила Поргина вспомнила о последних днях жизни супруга Николая Караченцова. Все подробности она рассказала в эфире программы на федеральном канале.
В 2005 году трагедия настигла их семью — актер не справился с управлением авто и влетел в столб. После этого он попал в кому, а затем проходил длительное восстановление.
По словам Поргиной, многие утверждали, что артисту в его состоянии лучше держаться дальше от публики, но она не обращала внимания на их слова.
«Мне звонит — не будем называть известных народных артистов — и говорит: „Куда ты пришла на премьеру в театр Моссовета с инвалидом, с бывшим секс-символом, он идет по первому ряду, на него все сморят. Позор!“ Не я пришла — у него потребность, чтобы душа работала. Он сам не может играть, так хотя бы смотреть», — отметила она.
К тому же, актриса не раз упоминала, что она не стеснялась его лица или того, что у него могла потечь слюна.
Поргина вспомнила, что ее не хотели пускать к супругу после аварии, однако позднее, после разрешения нейрохирурга, она попала к нему в палату. Кроме того, актриса поделилась, что хотела свести счеты с жизнью, так как боялась, что не сможет справиться, но не стала этого делать.
«Я подошла к нему, наклонилась, говорю: „Слушай меня внимательно. Я похоронила маму, приду к тебе. Буду жить здесь в реанимации с тобой. Не бросай меня, слышишь!“» — вспомнила актриса.
После той страшной аварии Николай Караченцов, во многом благодаря своей супруге, прожил более 13 лет. Он умер 26 октября 2018 года в Москве.
Ранее 5-tv.ru писал, что сын Караченцова раскрыл, что актер любил больше всего.
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