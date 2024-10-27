«Духовная связь»: сын Караченцова раскрыл, что актер любил больше всего

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 105 0

Актер Николай Караченцов давал своим машинам имена

«Духовная связь»: сын Караченцова раскрыл, что актер любил больше всего

Фото: Прохоров Геннадий/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

К этим «железякам» он относился, как к живым существам.

Народный артист РСФСР Николай Караченцов чувствовал «духовную связь» с автомобилями. Актер был так привязан к своим машинам, что даже давал им имена. Об этом KP.RU рассказал его сын юрист Андрей Караченцов.

«Была машина «Катя», точно помню, была машина «Маша», — отметил он.

Великий артист не относился к машинам, как просто к средству передвижения,  а скорее, как к друзьям и отражению себя самого.

«Папа спокойно относился к вещам, мог снять и отдать куртку кому угодно. Он не трясся за вещи и блага. Но вот машины очень любил, считал своим продолжением, частью себя», — добавил Караченцов-младший.

Николай Караченцов ушел из жизни 26 октября 2018 года. Ему было 73 года. В 2005 году актер попал в страшную аварию. А в 2017 году у него нашли злокачественную опухоль в легком.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актриса Людмила Поргина рассказала, как живет после смерти Караченцова.

+7° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
96.67
-0.07 104.81
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:18
Преступный сговор? Как заключенные смогли вырыть 65-метровый туннель в липецкой ИК-2 и сбежать
15:00
«Взяла мою фамилию»: Владислав Радимов о счастливом браке после развода с Булановой
14:36
В Минобороны раскрыли потери ВСУ в Курской области
13:56
«Духовная связь»: сын Караченцова раскрыл, что актер любил больше всего
13:38
В Тель-Авиве 35 человек пострадали при наезде грузовика на остановку
13:20
Глава издания Readovka госпитализирован после серьезного ДТП под Смоленском

Сейчас читают

Появились кадры с места возможного подкопа в колонии в Липецкой области
«Показывал мне сердечки»: жених-испанец поддерживал Ани Лорак во время концерта
Российские флаги над Селидово и Горняком: ВС РФ наступают на покровском направлении
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака