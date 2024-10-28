«Живут лучше 90% людей планете»: Айза о возможном лишении ее родительских прав

Блогер попросила представителей власти обратить внимание на тех, кто в этом, действительно, нуждается.

Блогер Айза-Лилуна Ай ответила представителям омбудсмена, которые заинтересовались тем, как она воспитывает детей. Возмущение бывшая жена рэпера Гуфа выразила на своей странице в социальных сетях.

«Уважаемые омбудсмены и омбудсменки, прошу вас, занимайтесь делами поважнее и поинтереснее, чем моя семья. В России тысячи детей прямо сейчас нуждаются в государственной поддержке. Тысячи семей на коленях выпрашивают деньги на лечение! Тысячи семей находятся за чертой бедности без шанса выбраться в люди и дать заботу, уход своим детям. А вам есть дело до нас… Я со своими детьми справляюсь замечательно! И отцы детей помогают как могут!» — написала блогер.

Айза также заметила, что ее дети живут лучше 90% людей на планете. У Айзы есть 14-летний сын Сэм от рэпера Гуфа и 8-летний Элвис от предпринимателя Дмитрия Анохина.

Интерес омбудсмена был спровоцирован видео, которое недавно было опубликовано Айзой. В ролике девушка проверяет кошелек, карты и купюры своего сына, осматривает и принюхивается к ним, словно пытается найти следы запрещенных веществ. В комментарии блогер указала, что это развлекательный контент и он не является пропагандой наркотиков.

Пост вызвал бурное обсуждение среди подписчиков, а представители власти решили проверить, как справляются знаменитые родители с воспитанием детей. Возбуждение такой проверки может повлечь за собой лишение родительских прав.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Айза прокомментировала скандал с бывшим мужем Гуфом.