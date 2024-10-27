В Оренбургской области госпитализировали 16 человек с признаками отравления

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 31 0

Организована доследственная проверка в предприятии общественного питания.

В Оренбургской области госпитализировали 16 человек с признаками отравления

Фото: 5-tv.ru

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В Новотроицке Оренбургской области с диагнозом острая кишечная инфекция (ОКИ) госпитализированы 16 человек, в том числе семь детей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения региона.

«По факту отравления 16 жителей города Новотроицка в одном из предприятий общественного питания города организована доследственная проверка на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — отметили в ведомстве.

Состояние здоровья госпитализированных удовлетворительное.

По предварительным данным, 22 октября 16 человек обедали в одном из пунктов общественного питания, в течение дня всем стало плохо, в больнице им поставили первичный диагноз — сальмонеллез. Для подтверждения точно выставленного диагноза проводятся необходимые исследования.

В ходе проверки оперативники опросили руководство и работников пункта общественного питания, изъяли документацию по поставкам продуктов питания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее 5-tv.ru писал, что сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» убрал из меню чизбургеры в ресторанах США после массового отравления. 

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