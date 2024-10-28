Российские артиллеристы уничтожили американскую бронемашину. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 32 0

Опубликовано видео, как артиллеристы уничтожили американскую бронемашину Humvee

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Курская область Спецоперация

Также была поражена пехота ВСУ.

Расчет миномета «Поднос» уничтожил ББМ «Humvee» и группу пехоты ВСУ в Курской области. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Разведка обнаружила группу противника в одной из лесопосадок и передала координаты расчету «Подноса». Техника и личный состав ВСУ были уничтожены.

Максимальная дальность стрельбы «Подноса» минами 82-миллиметрового калибра достигает шести километров.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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