«Меня шипперят»: Нюша раскрыла правду о новых отношениях

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 40 0

Певица Нюша опровергла слухи о новом романе

«Меня шипперят»: Нюша раскрыла правду о новых отношениях

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В последнее время артистку часто замечали с различными мужчинами.

Знаменитая певица Нюша, этим летом расставшаяся с предпринимателем Игорем Сивовым, опровергла слухи об отношениях. Исполнительница хита «Чудо» призвала поклонников не приписывать ей новые романы — сейчас она стремится больше внимания уделять себе и своей карьере. Об этом она рассказала в интервью на «Новом радио».

За последние месяцы фанаты предполагали, что любимая артистка встречается с популярным певцом Егором Кридом. Также «подозрения» падали на рэпера Рахима и известного ресторатора. Однако Нюша убедила аудиторию: искать нового спутника жизни пока еще рано.

«Сейчас меня шипперят просто с каждым молодым человеком, с которым я появляюсь. Я уже комментировала этот вопрос — сейчас у меня нет отношений, я сейчас не в отношениях», — объяснила певица.

Возможно, подобные разговоры вызывает стиль Нюши. Артистка стала активно экспериментировать со внешностью. В ее личном блоге теперь намного чаще появляются откровенные фотографии. И все же артистка подчеркнула — такой образ она строила с самого начала карьеры, и это не говорит о стремлении привлечь нового мужчину.

«Что касается моих сексуальных образов, то я ведь изначально была в таких образах, с начала своей карьеры. Потому что есть во мне такая часть, которая периодически требует внимания к своей вот этой грани сексуальной», — поделилась исполнительница.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-супруга Нюши подозревают в еще одной крупной афере.

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