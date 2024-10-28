Путин продлил главе СК Бастрыкину срок службы сверх предельного возраста

|
Евгения Романова
Евгения Романова 26 0

Главе Следственного комитета летом исполнился 71 год.

Путин продлил главе СК Бастрыкину срок службы сверх предельного возраста

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин продлил срок службы сверх предельного возраста председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Соответствующее распоряжение главы государства обнародовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2025 года председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу», — говорится в документе.

Уточняется, что решение принято в соответствии с Федеральным законом «О Следственном комитете РФ». Александру Бастрыкину 27 августа исполнился 71 год. Следует отметить, что он занимает пост председателя СК с января 2011 года — с первых дней создания ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принят закон о расчете военных пенсий в 2025 году. Соответствующий документ подписал Владимир Путин.

+8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
96.67
-0.07 104.81
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:49
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в 39 регионах РФ 
12:42
Будущее приближается: в Китае начнут производить летающие автомобили
12:36
«Хотелось прошептать тайны»: Бритни Спирс приспустила трусы на камеру
12:27
Армия России освободила населенный пункт Цукурино в ДНР
12:20
«Стал символикой СВО»: Иосиф Пригожин о причине популярности SHAMAN
12:11
Без крайностей: невролог раскрыл оптимальное время сна для взрослого человека

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: отопительный сезон напугал цены на газ в Европе
В НАТО места нет: какие страны не поддерживают вступление Украины в альянс
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 октября, для всех знаков зодиака
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака