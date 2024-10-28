Китайские хакеры взломали телефоны политиков из США

Одной из целей стал советник кампании Дональда Трампа.

Китайские хакеры Salt Typhoon взломали телефоны американских политиков и собрали записи их звонков. Об этом передает издание The Washington Post.

«В телефонах ведущих американских политиков может находиться ценная для иностранных шпионских служб информация, включая текстовые сообщения и записи телефонных разговоров», — говорится в публикации.

Отмечается, что целями хакеров стали неназванный советник кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа, а также члены американского правительства и другие политики. Как минимум один чиновник знал, что его телефон взломали.

В результате хакеры из Китая получили доступ к незащищенным сообщениям. При этом, как отмечается, зашифрованная информация на платформе Signal взломана не была.

Выборы президента США 2024

Выборы на пост главы американского государства должны состояться 5 ноября 2024 года. Действующий президент США Джо Байден 21 июля объявил о добровольном выходе из предвыборной гонки, предложив выдвинуть от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис.

Главный противник Байдена, республиканец Дональд Трамп, обрадовался этой новости, заявив, что обойти Харрис ему будет гораздо проще.

Ранее 5-tv.r рассказывал, как изменится внешняя политика США при победе Трампа. Республиканец может сместить свой главный интерес с Украины.