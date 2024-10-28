Китайские хакеры взломали телефоны политиков из США

|
Евгения Романова
Евгения Романова 22 0

WP: хакеры из КНР собрали записи телефонных звонков политиков США

Китайские хакеры взломали телефоны политиков из США

Фото: www.globallookpress.com/Jochen Tack

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Одной из целей стал советник кампании Дональда Трампа.

Китайские хакеры Salt Typhoon взломали телефоны американских политиков и собрали записи их звонков. Об этом передает издание The Washington Post.

«В телефонах ведущих американских политиков может находиться ценная для иностранных шпионских служб информация, включая текстовые сообщения и записи телефонных разговоров», — говорится в публикации.

Отмечается, что целями хакеров стали неназванный советник кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа, а также члены американского правительства и другие политики. Как минимум один чиновник знал, что его телефон взломали.

В результате хакеры из Китая получили доступ к незащищенным сообщениям. При этом, как отмечается, зашифрованная информация на платформе Signal взломана не была.

Выборы президента США 2024

Выборы на пост главы американского государства должны состояться 5 ноября 2024 года. Действующий президент США Джо Байден 21 июля объявил о добровольном выходе из предвыборной гонки, предложив выдвинуть от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис.

Главный противник Байдена, республиканец Дональд Трамп, обрадовался этой новости, заявив, что обойти Харрис ему будет гораздо проще.

Ранее 5-tv.r рассказывал, как изменится внешняя политика США при победе Трампа. Республиканец может сместить свой главный интерес с Украины.

+8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
96.67
-0.07 104.81
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:50
Сбежавшие из липецкой ИК осужденные сделали подкоп на территории заброшенного цеха
15:41
Расписано по минутам: РЗСО «Ураган» поддерживает продвижение ВС РФ в районе Селидово
15:35
После победы правящей партии в Грузии начались массовые протесты
15:20
Не выиграл? Чем закончилось появление Тимоти Шаламе на конкурсе его двойников
15:09
Порадуйте своих родных: в России отмечается день бабушек и дедушек
15:07
«Выше средних мировых темпов»: Путин заявил о росте экономики России

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: отопительный сезон напугал цены на газ в Европе
«Нужно было дать себе время, чтобы пережить»: Нюша о разводе и внутренней трансформации
Ради корпоративов? Правда ли воссоединилась группа «Тату»
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака