Геополитический разворот: как изменится внешняя политика США при победе Трампа

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 9 0

Политолог Дудаков: США может отказаться от помощи Украине, если победит Трамп

Геополитический разворот: как изменится внешняя политика США при победе Трампа

Фото: Reuters/Carlos Barria

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Тема:
Выборы президента США 2024

Республиканец может сместить свой главный интерес с Украины.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп при победе на выборах может отказаться от помощи Украине как приоритетного направления внешней политики Штатов. Об этом пишет EADaily со ссылкой на мнение политолога-американиста Малека Дудакова.

«Для Дональда Трампа, конечно, вопрос Украины не является приоритетным. Для него как бы основные направления во внешней политике — это конкуренция с Китаем и сдерживание Ирана», — уверен эксперт.

При этом политолог считает, что попытка перераспределить военные и финансовые ресурсы в сторону других направлений может не дать эффекта. При том, что Вашингтон, очевидно, заинтересован в достижении договоренностей с Москвой.

Кроме того, в случае успешных переговоров России и Штатов ожидаемо возникнет напряженность между Дональдом Трампом и президентом* Украины Владимиром Зеленским. К тому же, именно на главу киевского режима американский политик возлагает отвественность за начало конфликта на Украине.

Более того, Трамп наверняка держит обиду на Зеленского, когда ему почти был объявлен импичмент из-за звонка украинского президента. Это произошло еще в 2019 году.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Кремле прокомментировал слова Дональда Трампа об ударе по Москве.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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