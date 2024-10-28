«Никакие третьи страны»: Песков назвал выборы в Грузии внутренним делом страны

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 35 0

Песков назвал результаты парламентских выборов в Грузии внутренним делом страны

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

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По результатам голосования 26 октября победила правящая партия.

Результаты прошедших в Грузии парламентских выборов стали проявлением воли грузинского народа. Россия никак не вмешивалась в них, так как это внутреннее дело страны. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Это выбор грузинского народа. Сейчас очень важно, чтобы никакие третьи страны в результаты этих выборов не вмешивались», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков также назвал обвинения отдельных стран о вмешательстве России в парламентские выборы в Грузии — голословными. Он пояснил, что в Москве категорически отвергают подобные нападки со стороны других государств, которые носят уже «стандартный характер».

Вместе с тем Песков указал на попытки дестабилизации обстановки и внешнего вмешательства в дела Грузии. Он добавил, что на результаты голосования стремились повлиять множество европейских стран, но не Россия, которая считает выборы — «внутригрузинским» делом.

Выборы завершились 26 октября в 20:00. Победила правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», о чем сообщил ее генеральный секретарь Каха Каладзе.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как прошли парламентские выборы в Грузии.

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«Никакие третьи страны»: Песков назвал выборы в Грузии внутренним делом страны

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