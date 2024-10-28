Мантуров: РФ готова расширять сотрудничество с Белоруссий в области гражданской авиации

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Евгения Романова
Евгения Романова 13 0

Есть как техническое оборудование, так и коллектив людей, готовых реализовать проект.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Россия активно взаимодействует с предприятиями гражданских авиационных заводов Белоруссии, занятых производством компонентов для самолетом Ил-76 и Ту-214. Об этом заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко. Он подчеркнул, что сегодня активно развивается авиационная промышленность.

«Мы активно взаимодействуем с предприятиями гражданских авиационных заводов, в главную очередь по производству компонентов. Это касается и самолетов Ил-76 и Ту-214. Я рассчитываю, что эта тенденция будет сохраняться», — сказал Мантуров.

Он отметил, что есть как техническое оборудование, так и коллектив людей, готовых реализовать проект. Это совместное направление России и Белоруссии по импортозамещению и достижению технологической независимости от стран Запада.

«Это более 100 миллиардов рублей предоставленных займов со стороны РФ по многим секторам промышленности», — говорится в сообщении.

Во многом, продолжил вице-премьер РФ, сектор промышленности — это микроэлектроника, машиностроение, металлургия и химия. По словам Мантурова, проект станет хорошим вкладом в общую копилку Москвы и Минска в Союзном государстве по наращиванию компетенций и индустриального потенциала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уровень сотрудничества между РФ и Белоруссией достиг небывалого масштаба. На данный момент реализуется 31 программа, за которые отвечают правительства обеих стран. Это заявление сделал государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

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