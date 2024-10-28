Вышли из тоннеля и пошли в магазин: детали побега заключенных из липецкой колонии

Эксклюзивные детали о побеге заключенных из липецкой колонии. Нам удалось выяснить, что тоннель был не один, а два. Судя по их расположению, арестанты хорошо знали, в каком направлении нужно копать.

В бега заключенные бросились не сразу — они успели запастись продуктами в одном из сельских магазинов. Сейчас пять человек уже задержаны. Сотрудники полиции продолжают поиски еще одного. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин расскажет обо всем подробнее.

За забором — территория промзоны, с которой заключенные начали рыть лаз и вышли на территорию цементного завода. Выскочили на свободу и побежали в разные направления.

Арестанты, по нашей информации, сделали два подкопа. Длина одного из них составляет ровно 37 метров. Первый выход — на так называемую караульную тропу колонии, где установлены смотровые вышки. Еще один выход — уже на волю — к железнодорожным путям цементного завода. По периметру несколько высоких заборов, затем колючая проволока и кирпичное ограждение.

Побег заключенные совершили в 20 часов 50 минут. Пропажу заметили спустя десять минут и начали вести поиски. В этот момент арестанты уже были вдали от исправительного учреждения: прошли вдоль железной дороги завода, до села Петровское Тамбовской области двигались пешком.

В эксклюзивном интервью «Известиям» хозяйка магазина в селе Петровское рассказывает: утром находилась за кассой, когда к ней зашли два человека. Они были опрятно одеты, на них не было тюремной формы, поэтому ничего даже не заподозрила.

Пятеро задержаны в субботу, шестой — в розыске. Его ориентировки развешаны по всему селу Петровское. Сотрудники полиции, Росгвардии, ФСИН прочесывают окрестности населенного пункта, им помогают волонтеры из числа местных жителей.

Выходы из села Петровское заблокированы. На въездах в населенный пункт дежурят сотрудники ГАИ: останавливают каждый автомобиль и проверяют содержимое салона и багажника. Далеко уйти осужденный не мог, его поимка — вопрос времени.