Самолет P-8 Poseidon опасно сблизился с российским Су-35 над Средиземным морем

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Столкновения удалось избежать благодаря профессиональным действиям летчика ВКС РФ.

Самолет P-8 Poseidon опасно сблизился с российским Су-35 над Средиземным морем

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon коалиции во главе с США совершил опасное сближение с российским истребителем Су-35 ВКС России над восточной частью Средиземного моря. Об этом заявил заместитель главы Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии капитан первого ранга Олег Игнасюк.

«Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно принял необходимые меры для предотвращения столкновения», — отметил он.

Игнасюк также добавил, подобными действиями авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США лишь обостряет обстановку в небе над Сирией. И это происходит не первый раз. К примеру, за сутки было зафиксировано 11 нарушений авиацией правил использования воздушного пространства Сирии двумя парами истребителей F-15 (по два раза), парой истребителей F/А-18 и самолетом радиотехнической разведки и наблюдения МС-12W.

Кроме того, за сутки четырежды были нарушены с их стороны положения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 35 человек погибли при израильском обстреле домов в секторе Газа.

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