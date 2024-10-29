«Пожалуйста»: Зеленский вновь выпрашивает место для Украины в НАТО

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Зеленский попросил страны поработать с ФРГ по вопросу приглашения Украины в НАТО

«Пожалуйста»: Зеленский вновь выпрашивает место для Украины в НАТО

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Andreas Stroh

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Глава киевского режима попросил страны надавить на Германию по этому вопросу.

Президент* Украины Владимир Зеленский вновь поднял вопрос вступления страны в НАТО. Он попросил представителей Исландии, Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции во время визита в первую упомянутую страну поговорить с Германией на эту тему.

«Мы говорим только о приглашении присоединиться к НАТО. Пожалуйста, поработайте с партнерами по всей Европе, особенно в Берлине, чтобы мы могли совместно достичь этой геополитической ясности», — сказал украинский лидер, его слова приводит издание The Kyiv Independent.

Представители этих страну на просьбу Зеленского ответили лишь тем, что и дальше будут поддерживать Незалежную, более ничего не пообещав.

К слову, Украина уже не первый год пытается стать частью НАТО. Еще в 2022 году страна подала заявку на вступление в альянс в ускоренном порядке. Однако Незалежную до сих пор не приняли. ЧленыСевероатлантического альянса неоднократно заявляли: пока страна находится в состоянии конфликта, ни о каком вступлении речи быть не может.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда состоятся выборы президента Украины.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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