Всемирный день борьбы с инсультом: что нужно знать о коварной болезни

В российские больницы с подобным диагнозом каждый год поступают около 500 тысяч пациентов.

День борьбы с инсультом отмечается сегодня во всем мире. По статистике, ежегодно от этого тяжелого заболевания умирают почти 18 миллионов человек. В российские больницы с подобным диагнозом каждый год поступают около 500 тысяч пациентов. При этом сейчас недуг поражает не только пожилых, но и молодых людей. Так, от 10 до 15% инсультов случаются в возрасте от 18 до 50 лет. Можно ли это предотвратить — выяснил корреспондент «Известий» Александр Тарасенко.

Диагноз — ишемический инсульт. Тромб закупорил одну из главных артерий головного мозга. Пациентка на скорой, минуя регистратуру, сразу в реанимацию.

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«Золотой стандарт — чем быстрее, тем лучше. Чем пациент будет быстрее доставлен в стационар, тем вероятность благополучного исхода выше», — говорит невролог регионального сосудистого центра Елизаветинской больницы Дмитрий Гаврилов.

При инсульте терапевтическое окно — время, за которое можно успеть оказать помощь, — длится четыре с половиной часа. Малейшее промедление может привести к инвалидности или смерти. Неврологи и реаниматологи должны просканировать мозг, найти поврежденный участок и определиться, каким способом оперировать.

Вот как выглядит головной мозг, пораженный инсультом. Здесь у нас представлено несколько изображений, вот самое главное — красным цветом показаны погибшие ткани, синим те, которые еще можно спасти с помощью современных методов реваскуляризации — восстановления кровотока.

До места закупорки сосуда хирурги добираются эндоваскулярно, через артерии. Тромб либо растворяют, либо высасывают с помощью аспиратора — микроскопического армированного шланга.

«На головном мозге слишком тонкие и нежные артерии, и любое их повреждение механическое может привести к геморагическому инсульту, то есть пропитыванию мозга кровью. Работа очень нежная и очень ювелирная», — рассказывает заведующий отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения Елизаветинской больницы Глеб Сараев.

В мире инсульт входит в тройку самых смертоносных болезней — в этом показателе он уступает только ишемии сердца. Каждый год в России регистрируется почти полмиллиона инсультов. В среднем, один случай в минуту. По статистике, в первые «золотые часы» за медицинской помощью успевают обратиться только 15% пациентов. Сергею Ермакову не повезло — когда ему стало плохо, он находился дома один.

«Лег спать, проснулся. На диван лег, и никак не пошевелиться. До телефона дотянулся, позвонил соседке, она меня нашла и вызвала скорую», — рассказывает свою историю Сергей Ермаков.

Теперь у пенсионера проблемы с речью, он не может передвигаться самостоятельно. Впереди долгий процесс реабилитации. Специалисты говорят: если поврежденные клетки не восстановить, то можно здоровые нейроны заставить взять на себя утраченные функции организма.

«Это заболевание достаточно инвалидизирующее, но качество жизни для каждого пациента индивидуально, максимально нужно восстанавливать здоровье всем вместе. И мединскими сотрудниками, и ближайшими родственниками пациента», — говорит заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Мариинской больницы Марина Ерина.

Специалисты говорят, каждый должен знать симптомы инсульта, чтобы помочь близкому. Буквально в течение нескольких минут у человека нарушается речь, он не может улыбнуться, уголок рта опускается, ему трудно поднять руку или ногу.

Чтобы избежать печального итога, нужно, не теряя времени, срочно вызвать скорую помощь.