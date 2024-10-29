Пантера напала на трехлетнего ребенка в цирке Ангарска

Пантера, которая выступала в частном передвижном цирке, во время фотосъемки набросилась на трехлетнего мальчика в Ангарске. Ребенок был госпитализирован с телесными повреждениями, сообщили 5-tv.ru в следственном управлении Следственного комитета России (СУ СК) по Иркутской области.

«По данному факту следственным отделом по городу Ангарску СУ СК России по Иркутской области организовано проведение процессуальной проверки», — сообщили в ведомстве.

Как себя чувствует мальчик, неизвестно. Следователи уже начала выяснять все обстоятельства случившегося, после которого будет принято процессуальное решение.

Кроме того, как рассказал источник 5-tv.ru, цирк, в котором произошел инцидент, называется «Дикий драйв». В самом цирке работники опровергли соответствующую информацию, несмотря на инициированную Следственным комитетом проверку.

К слову, не так давно трагедия произошла в Крыму. В сафари-парке «Тайган» две львицы и один лев растерзали сотрудницу Леокадию Перевалову. Она зашла в клетку к животным, чтобы накормить зверей, но засов на двери в открытый вольер, где находились хищники, не был закрыт. Следователи возбудили уголовное дело по статье о несоблюдении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть работника.

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