Пантера напала на трехлетнего ребенка в цирке Ангарска
По факту произошедшего организована проверка.
Фото: Telegram/Прокуратура Иркутской области/t.me/irkutskprocnews
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Пантера, которая выступала в частном передвижном цирке, во время фотосъемки набросилась на трехлетнего мальчика в Ангарске. Ребенок был госпитализирован с телесными повреждениями, сообщили 5-tv.ru в следственном управлении Следственного комитета России (СУ СК) по Иркутской области.
«По данному факту следственным отделом по городу Ангарску СУ СК России по Иркутской области организовано проведение процессуальной проверки», — сообщили в ведомстве.
Как себя чувствует мальчик, неизвестно. Следователи уже начала выяснять все обстоятельства случившегося, после которого будет принято процессуальное решение.
Кроме того, как рассказал источник 5-tv.ru, цирк, в котором произошел инцидент, называется «Дикий драйв». В самом цирке работники опровергли соответствующую информацию, несмотря на инициированную Следственным комитетом проверку.
К слову, не так давно трагедия произошла в Крыму. В сафари-парке «Тайган» две львицы и один лев растерзали сотрудницу Леокадию Перевалову. Она зашла в клетку к животным, чтобы накормить зверей, но засов на двери в открытый вольер, где находились хищники, не был закрыт. Следователи возбудили уголовное дело по статье о несоблюдении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть работника.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что два алабая едва не загрызли школьника в Петербурге.
Читайте также
93%
0.56 105.22
0.41
Нашли ошибку?