«С сильным характером»: выживший в Охотском море Пичугин выписан из больницы

Мужчина находился под присмотром врачей после удивительного спасения.

Спасенного в Охотском море Михаила Пичугина выписали из Магаданской областной больницы в удовлетворительном состоянии. Психологически мужчина также находится в норме. Об этом 5-tv-ru рассказал заведующий отделением гастроэнтерологии учреждения Геннадий Ляшенко.

«Судя по всему, человек с сильным характером. По крайней мере, по внешнему виду не заметно, что он как-то в этом плане не скомпенсирован», — отметил врач.

Ляшенко добавил, что некоторые показатели пока не пришли в норму. При этом врач отметил положительную динамику выздоровления Пичугина, который уже переносит обычные физические нагрузки и может самостоятельно есть. Выживший после двухмесячного дрейфа в море мужчина также набрал за время нахождения в больнице порядка девяти килограммов, подытожил Ляшенко.

Кроме того, Пичугину открыли больничный и дали направление на лечение по месту жительства — в Улан-Удэ. Причем домой мужчина отправится проездом через Москву, спустя две недели нахождения в Магаданской больнице.

Трагедия в Охотском море

Лодку, на которой Михаил Пичугин с братом и племянником отправился в путешествие, 15 октября обнаружили рыбаки в акватории Охотского моря. После поломки двигателя судно дрейфовало в открытом море 67 дней. Михаил оказался единственным выжившим.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как прошли похороны погибшего в Охотском море туриста Сергея Пичугина, брата выжившего в лодке мужчины.