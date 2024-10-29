Певец Дмитрий Колдун о совмещении личной жизни и работы: «Вообще не успел»

У артиста два ребенка. Как он выстраивает взаимоотношения с семьей?

Певец Дмитрий Колдун не успевает совмещать работу и личную жизнь. Об этом артист эксклюзивно рассказал 5-tv.ru на фестивале «Имена России» в Государственном Кремлевском Дворце.

Гастрольный график знаменитостей часто настолько плотный, что не хватает времени даже на сон. Им приходится проводить большую часть жизни в дороге, путешествуя по разным городам с концертами. Неудивительно, что при таких условиях на личную жизнь остается не так много времени.

Дмитрий Колдун является отцом двоих детей: сына Яна и дочери Алисы. Они появились на свет от единственной супруги звезды Виктории, в которую артист влюбился еще в школьные годы. Он старается уделять время семье, но признался, что абсолютно не успевает совмещать личные и рабочие моменты.

«Я не успеваю! Я сегодня вообще не успел, бежал, в туалете переодевался. Надо спросить у тех, кто успевает», — ответил Дмитрий на вопрос, как преуспеть везде.

Свою карьеру Дмитрий начал около 20 лет назад. Он активно выпускает новые треки и радует слушателей своим исполнением вновь и вновь.

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